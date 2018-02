Hamburg (ots) -



Die Fa. nutwork Handelsgesellschaft mbH warnt vor Datteln des dänischen Unternehmens RM Import A / S, Norgesvej 4, 8450 Hammel und ruft diese aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes zurück.



Betroffen sind Datteln der Marke "Juicy Dates, RM Import", Füllmenge 400 g, Mindesthaltbarkeitsdaten 10.06.2018 und 28.01.2018.



Vor dem Verzehr der genannten Produkte wird dringend abgeraten.



Aufgrund mehrerer Hepatitis A-Infektionen in Dänemark, die durch die betroffenen Datteln ausgelöst worden sein könnten, kann aktuell nicht ausgeschlossen werden, dass auch in Deutschland vertriebene Datteln mit dem Virus infiziert sind.



Bei einer Hepatitis A-Infektion kann es u. a. zu Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Fieber, Durchfall, Abgeschlagenheit und Gelbsucht kommen. Wer die betroffenen Datteln gegessen hat und entsprechende Symptome zeigt, sollte sich mit seinem Hausarzt in Verbindung setzen und auf eine mögliche Infektion mit dem Erreger hinweisen.



Obwohl es nach aktuellem Kenntnisstand in Deutschland bisher nicht zu einer Hepatitis A-Infektion durch die betroffenen Datteln gekommen ist, hat das Unternehmen umgehend reagiert und das bei verschiedenen Handelshäusern vertriebene Produkt aus dem Verkauf nehmen lassen.



Kunden können die betroffenen Produkte gegen Erstattung des Kaufpreises im jeweiligen Markt zurückgeben.



