BERLIN (Dow Jones)--Der amtierende SPD-Parteichef Martin Schulz will einem Medienbericht zufolge wegen des steigenden Drucks aus den eigenen Reihen auf das Außenministerium in einer großen Koalition verzichten. Das meldet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf SPD-Kreise. Schulz wolle demnach noch am Freitag seinen Rückzug verkünden. Wegen seiner ursprünglichen Aussage, nicht in ein Kabinett unter Angela Merkel (CDU) eintreten zu wollen, war Schulz zuletzt immer stärker unter Druck geraten.

Die Bild-Zeitung berichtete, dass im SPD-internen Streit um die Besetzung des Auswärtigen Amtes noch am Freitag eine Entscheidung fallen soll. Nach diesen Informationen drängt die SPD-Führung Schulz, bis zum Nachmittag seinen Verzicht auf das Amt des Außenministers zu erklären. Andernfalls wolle ihn die NRW-SPD auffordern, auf das Ministeramt zu verzichten. Hintergrund seien Proteste der Parteibasis gegen die Personalie Schulz. Von der SPD war zunächst keine Reaktion eines Sprechers erhältlich.

Der geschäftsführende Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte in einem Interview mit heftiger Kritik auf die Pläne von Schulz reagiert, künftig den Außenminister-Posten zu bekleiden, und von einem "respektlosen" Umgang in der SPD gesprochen.

February 09, 2018

