Scrubbing-Zentren in London, Frankfurt, Amsterdam und Marseille stocken regionale Kapazität auf

Neue Scrubbing-Zentren in Stockholm und Tokio eröffnet

Neustar verfügt jetzt über das weltweitgrößte, am stärksten dezentralisierte und technisch fortschrittlichste DDoS-Verteidigungszentrum

Neustar, Inc. (NYSE: NSR), ein vertrauenswürdiger, neutraler Anbieter von Echtzeit-Informationsdiensten, gab heute die Erweiterung seines DDoS-Verteidigungsnetzwerks in der EMEA-Region bekannt. Die Scrubbing-Zentren in London, Frankfurt, Amsterdam und Marseille wurden bereits erweitert, während neue Anlagen in Stockholm und Tokio in Betrieb genommen wurden.

Die neuen Scrubbing-Zentren wurden gemeinsam mit dem Partner Arbor Networks eingerichtet. So entstand das weltweit größte, am stärksten dezentralisierte und technisch fortschrittlichste DDoS-Verteidigungsnetzwerk.

Bis Mitte 2018 wird die Scrubbing-Kapazität des globalen DDoS-Verteidigungsnetzwerks von Neustar um Scrubbing-Zentren in allen Regionen erweitert. Damit steht eine unübertroffene Kapazität zur Verfügung, die durch die beste Verteidigungstechnologie auf dem Markt und über 15 Jahre Erfahrung in der DDoS-Abwehr unterstützt wird.

"Die Konstruktion unseres erweiterten Netzwerks mit regionalisierten Knoten bedeutet für unsere Kunden eine Wende im ständigen Kampf gegen DDoS-Angriffe", erläuterte Barrett Lyon, General Manager, DDoS Defence, Neustar. "Wir aktualisieren das Netzwerk kontinuierlich, um durch fortschrittliches und gezieltes Scrubbing Cyber-Bedrohungen der nächsten Generation abzuwehren. Anders ausgedrückt: Im Gegensatz zu konkurrierenden Lösungen auf dem Markt entwickelt Neustart sein Netzwerk kontinuierlich weiter, um Kunden die innovativen DDoS-Verteidigungsfunktionen zu bieten, die sie für die Abwehr von Angriffen der nächsten Generation benötigen", ergänzte Lyon.

Das Neustar Global DDoS Defence Network ergänzt die Neustar Web Application Firewall (WAF) durch Netzwerkschutz in der Anwendungsschicht. Die Kombination dieser Technologien bietet Schutz auf mehreren Ebenen selbst vor höchst aggressiven und ausgefeilten Angriffen.

Dank der neuen Knoten übertrifft die Gesamtkapazität des Netzwerks alle anderen Abwehrnetzwerke und erreicht das Ziel von Neustar, seinen Kunden unübertroffene Abwehrfunktionen und Netzwerkleistung zu bieten, die sie vor jeder Art von DDoS-Angriffe schützen.

SiteProtect NG, die Sicherheitslösung von Neustar, bricht mit der traditionellen Gestaltung des Netzwerkschutzes. Anstelle zahlreicher kleiner Scrubbing-Zentren nutzt dieses Lösung wenige, aber dafür sehr gut geschützte und engmaschig vernetzte Standorte. Mit dem SiteProtect NG-Netzwerk wurden große, ausgedehnte Knoten, die jeweils über Scrubbing-Kapazitäten von mehreren Terabit verfügen, in Nordamerika, Europa und Asien installiert. Für Anfang 2018 ebenfalls Installationen in Südamerika, Afrika, Australien und Indien geplant.

Über Neustar Security Solutions

Neustar Security Solutions schützen vor Netzwerkbedrohungen, informieren über potenzielle Netzwerkschwachstellen, beschleunigen die Online-Anlagenleistung und überwachen die Websiteperformance der Kunden mit vielfältigen Leistungen und Angeboten. Der branchenführende DDoS-Verteidigungsservice SiteProtect sorgt für vollständige Abdeckung bei einem Angriff. Neustar UltraDNS-Service verwaltet 10 des gesamten Internet-Datenverkehrs, leitet mehr als eine Billion Anfragen pro Monat weiter und bietet branchenführende Uptime mit 100 Verfügbarkeit. Neustar IP Intelligence ist die maßgebliche Quelle für IP-Decisioning-Daten über 99,99 der routingfähigen IP-Adressen weltweit. Dank unserer beispiellosen Expertise von nahezu 20 Jahren stellen wir den Schutz und die Optimierung unserer Kunden während ihrer normalen Geschäftsaktivitäten und bei ungebetenen Ereignissen sicher. Unsere Serviceleistungen sorgen für den Schutz und die Optimierung der Netzwerkverbindungen unserer Kunden, sei es in Krisen oder auch im alltäglichen Geschäft. Viele der weltweit größten Marken vertrauen darauf, dass wir den Betrieb ihrer unternehmenskritischen Systeme aufrechterhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.security.neustar.

Über Neustar

Neustar, Inc. ist ein führender globaler Informationsdienstleister, der die vernetzte Welt mit einer zuverlässigen, ganzheitlichen Identitätsermittlung voranbringt. Als einziges Unternehmen, das ermitteln kann, wer sich am anderen Ende jeder Interaktion befindet, vertrauen große internationale Marken darauf, dass sie mithilfe des umfassenden Wissens von Neustar über die Verbindung von Menschen, Orten und Dingen ihre Unternehmen ausbauen und schützen können. Mit der Kombination aus dem einzigartigen, präzisen und echtzeitfähigen Identitätssystem und den cloudbasierten Workflow-Lösungen von Neustar werden unsere Kunden in die Lage versetzt, umsetzbare, präzise und wertvolle Entscheidungen in Marketing-, Risiko-, IT-/Sicherheits-, Netzwerk- und Betriebsabteilungen zu treffen. Als einziger Anbieter des US-amerikanischen Number Portability Administration Center unterstützt Neustar zudem die Weiterleitung aller Telefonanrufe und Textnachrichten in den USA. Informationen finden Sie unter https://www.home.neustar.

Arbor Networks ist eine Dienstleistungsmarke der Eigentümer, die deren Nutzung genehmigt haben.

