Die "Bro Culture" ist weitergezogen. Von der Wall Street ins Silicon Valley und nun in die Krypto-Szene. Das zementiert die Welt der Mächtigen von morgen, wenn sich Frauen nicht schleunigst stärker einmischen.

Wohin steuert der Bitcoin, und mit ihm die vielen anderen Kryptowährungen? Einschätzungen, Hintergründe und Anekdoten gibt es immer freitags von den Handelsblatt-Redakteuren Astrid Dörner, Felix Holtermann und Frank Wiebe in unserer neuen Krypto-Kolumne "Coin & Co.". Heute Teil 4: Wo sind die Frauen in der Krypto-Welt?

Das US-Magazin "Forbes" hat diese Woche eine ungewöhnliche Liste veröffentlicht. Zum ersten Mal wurden die 19 reichsten Menschen der Krypto-Welt ermittelt. Sicher, das Ganze ist nur eine Momentaufnahme, denn die virtuellen Währungen sind berüchtigt für ihre extremen Kursschwankungen. Doch die Berechnungen sind laut Forbes mit Nachweisen unterlegt. Somit gibt das Ranking einen guten Einblick in das Who-is-Who der Mächtigen in der Szene. Auf Platz Eins: Chris Larsen, der Mitgründer von Ripple, mit einem Vermögen von rund acht Milliarden Dollar. Auf den Rängen folgen unter anderem Joe Lubin, der Mitgründer von Ethereum, die Winklevoss-Zwillinge, die als die ersten Bitcoin-Millionäre in die Geschichte eingegangen sind und der ehemalige Hedgefonds-Manager Michael Novogratz. Anzahl der Frauen unter den Krypto-Größen: Null.

Eine Überraschung ist das nicht, aber Grund zur Sorge. Es ist kein Geheimnis, dass die Kryptowelt von Männern ...

