Der norddeutsche Energieversorger bietet im ersten Schritt eine Stromgemeinschaft für seine Photovoltaik- und Speicherkunden an. Relativ zügig soll die Einbindung von Wärmeerzeugern folgen. Das Modell von EWE unterscheidet sich etwas von den Anbietern, die schon länger mit diesen Angeboten am Markt vertreten sind.Auf der E-World in Essen hat EWE seine "My Energy Cloud" offiziell gestartet. Zunächst gehe es um eine Stromgemeinschaft für seine Photovoltaik- und Speicherkunden, die sich künftig nahezu komplett mit selbst erzeugtem Solarstrom versorgen könnten, hieß es vom Oldenburger Energieversorger. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...