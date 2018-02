FMW-Redaktion

Dabei sah es doch gestern noch so schön aus für Bullen, die auf ein weiter steigendes britisches Pfund gesetzt hatten. Die Bank of England sagte gestern noch klipp und klar, dass nun zügig Zinsanhebungen in UK anstehen, und sprunghaft stieg das Pfund gegen den US-Dollar an auf bis zu 1,4064 gestern Nachmittag. Bis heute früh konnte sich der Kurs bei 1,3980 halten.

Dann aber folgte heute die Rede von Michel Barnier, dem Brexit-Beauftragten der EU-Kommission (Rede unten im Video). Ab Minute 10:30 kommt der entscheidende Satz. Es gebe derzeit zwischen UK und EU wichtige Detailfragen rund um die Übergangsphase, die nach dem Austritt aus der EU für die Briten einen sanften Ausstieg aus der EU ermöglichen soll.

Barnier sagt aber ganz klar, dass diese Meinungsunterschiede zwischen London und ...

