Amazon will mit einem eigenen Lieferservice in den USA den Paketdiensten Konkurrenz machen. Die Aktien von UPS und Fedex brechen ein.

Ein neues Vorhaben von Amazon lässt die großen Lieferdienstunternehmen in den USA erzittern. Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" startet Amazon demnächst seinen eigenen Paketdienst. Demnach soll der Service namens "Shipping with Amazon", kurz SWA, in den kommenden Wochen in Los Angeles testweise starten und im Laufe des Jahres in weiteren Städten der USA eingeführt werden.

SWA soll vorerst nur für Händler verfügbar sein, die ihre Waren auf der Amazon-Webseite zum Verkauf anbieten. Der Dienst holt die Pakete und Päckchen mit den Waren direkt bei den Händlern ab und liefert sie an die Kunden aus. Zu einem späteren Zeitpunkt soll der Service ...

Den vollständigen Artikel lesen ...