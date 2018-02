Der Nobelpreisträger glaubt, dass die Kurverlusten an den Börsen anhalten werden. Beunruhigend: Die Zentralbanken können nicht gegensteuern.

Nach dem schwarzen Montag geht es an den Börsen sowohl in Europa als auch in den USA kräftig bergab. Am Donnerstag schloss der wichtigste US-Handelsindex, Dow Jones, 4,1 Prozent im Minus bei 23.860 Punkten. Und auch in Europa sieht es so aus, als würde es weiter nach unten gehen. Der Dax stand 1,5 Prozent tiefer - dem Leitindex blüht der größte Wochenverlust seit zwei Jahren.

Was zunächst wie ein geringfügiger Rücksetzer schien, bereitet inzwischen nicht nur Anlegern, sondern auch Ökonomen Sorgen. So auch Nouriel Roubini. Der Nobelpreisträger mit dem eingängigen Spitznamen "Dr. Doom" äußerte ...

