BERLIN (Dow Jones)--SPD-Chef Martin Schulz hat angesichts zunehmender Kritik an seiner Person den Verzicht auf ein Ministeramt in einer neuen großen Koalition angekündigt. "Durch die Diskussion um meine Person sehe ich ein erfolgreiches Votum ... gefährdet", teilte Schulz in einer von der SPD-Pressestelle verbreiteten Erklärung mit Blick auf den SPD-Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag mit. "Daher erkläre ich hiermit meinen Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung und hoffe gleichzeitig inständig, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet sind." Seine persönlichen Ambitionen müssten hinter den Interessen der Partei zurück stehen.

In der SPD war das Vorhaben von Schulz zunehmend kritisiert worden, im Falle einer neuen Koalition mit CDU und CSU Außenminister werden zu wollen. Der geschäftsführende Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte in einem Interview mit heftiger Kritik auf diese Pläne reagiert und von einem "respektlosen" Umgang in der SPD gesprochen. Kurz nach der Bundestagswahl hatte Schulz beteuert, er werde keinesfalls in ein Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eintreten.

