Flash Crash an der Wall Street, der Dax setzt seine Korrektur fort, die Bitcoin-Blase platzt. - Eine turbulente Woche. Was dahinter steckt und welche Auswirkungen das auf den Gesamtmarkt hat, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Jochen Stanzl, was hinter dem großen Anleihe-Geschäft in den USA steckt und wie man mit Elliot-Wellen den Bitcoin analysieren kann.