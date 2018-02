MyBucks S.A. schließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen ab

Pressemitteilung

MyBucks S.A. schließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen ab

- Privatplatzierung von 1,3 Millionen Aktien erfolgreich abgeschlossen

- Bruttoemissionserlös von EUR 11,7 Mio. dient der Verringerung der Gesamtrefinanzierungskosten, der Steigerung des Kreditvolumens und dem Vorantreiben des Unternehmenswachstums

Luxemburg, 09.02.2018 - Das an der Frankfurter Börse notierte Fintech-Unternehmen MyBucks S.A. ("MyBucks" oder die "Gesellschaft", ISIN: LU1404975507, Bloomberg: MBC:GR) gibt den erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt, mit der das Grundkapital der Gesellschaft von 11.665.613 Euro um 1.300.000 Euro auf 12.965.613 Euro durch Ausgabe von 1.300.000 neuen Aktien (die "Neuen Aktien") erhöht wurde. Sämtliche Neuen Aktien sind ab dem 1. Juli 2017 gewinnanteilsberechtigt.

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers hat die Transaktion als Sole Bookrunner begleitet. Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen vorrangig dazu genutzt werden, hoch verzinstes Mezzaninkapital zurückzuzahlen. Dadurch werden sich die Gesamtrefinanzierungskosten von MyBucks im Vergleich zum aktuellen Stand voraussichtlich erheblich verringern.

"Wir freuen uns sehr, dass unsere Investoren die Gesellschaft weiterhin unterstützen. Die Erhöhung des Eigenkapital ist ein wichtiger Schritt zur Reduzierung unserer Finanzierungskosten und zur Unterstützung unseres künftigen Wachstumspfads.", sagte MyBucks Deputy CEO Tim Nuy.

ENDE

Über MyBucks

MyBucks S.A. (WKN: A2AJLT, ISIN: LU1404975507, Ticker Symbol: MBC:GR) ist ein in Luxemburg ansässiges FinTech-Unternehmen, das nahtlose technologiebasierte Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen bietet seinen Kunden unter den Marken GetBucks und GetSure Impact Loans unbesicherte Verbraucherdarlehen, Banking-Lösungen und Versicherungsprodukte. MyBucks ist seit seiner Gründung im Jahr 2011 stark gewachsen und mittlerweile in zwölf afrikanischen und zwei europäischen Ländern sowie in Australien tätig. Ziel von MyBucks ist es, sicherzustellen, dass das Produktangebot von MyBucks im Gegensatz zu traditionellen, nicht technologiegetriebenen Methoden leicht zugänglich, unkompliziert und zuverlässig ist und letztendlich den Nutzen für den Kunden vergrößert. Mit dem Produktangebot von MyBucks können Kunden ihre Finanzangelegenheiten problemlos und bequem selbst verwalten. Mehr Informationen erhalten Sie unter http://www.mybucks.com.

Kontakt: sandy@mybucks.com

Wichtiger Hinweis:

Sprache: Deutsch Unternehmen: MyBucks S.A. 14, rue Edward Steichen L-2540 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Telefon: +352 2088 2123 Fax: +27 86 537 2010 E-Mail: info@mybucks.com Internet: www.mybucks.com ISIN: LU1404975507 WKN: A2AJLT

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)

