Die Spannung wächst: GW Pharmaceuticals (WKN:693692) bereitet sich darauf vor, 2018 das erstes Produkt in den USA auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen gab die Ergebnisse des ersten Quartals 2018 bekannt, nachdem der Markt am Montag geschlossen wurde. Allerdings waren nicht viele Investoren an den Zahlen interessiert. Dennoch war das Interesse groß, mehr über die mögliche Einführung von Epidiolex und der Cannabinoid-Entwicklung von GW zu erfahren.



Die Führungskräfte von GW Pharmaceuticals beantworteten in der Telefonkonferenz am Montag mehrere Fragen zum Thema. Dies sind die fünf wichtigsten Aussagen des Managements des größten Marihuana-Biotech-Unternehmens:

1. Was sind die Erwartungen an die Sitzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...