Berlin (ots) - Für herausragende Bachelor- und Master-Arbeiten vergibt der Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure (VWI) e.V. auch 2018 die VWI Graduation Awards. Bewerbungen nimmt der Verband bis zum 30. Juni 2018 entgegen.



Herausragende Bachelor- und Masterarbeiten wird der Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure (VWI) e.V. auch 2018 wieder mit den VWI Graduation Awards prämieren. "Der VWI will mit den Graduation Awards exzellente wissenschaftliche Arbeiten von Wirtschaftsingenieurinnen und Wirtschaftsingenieuren auszeichnen", sagt VWI-Präsident Prof. Dr.-Ing. Wolf-Christian Hildebrand. "Preiswürdig sind für den VWI dabei vor allem Arbeiten, die einen starken interdisziplinären Ansatz vertreten und den Innovationsgedanken nach vorne bringen."



Interdisziplinäre Ausrichtung im Fokus



2017 erlebte die Auszeichnung eine gelungene Premiere. Anlass war das 90-jährige Bestehen des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen, der 1927 an der heutigen TU Berlin aus der Taufe gehoben wurde. Echte Inter- und Multidisziplinarität sind seitdem Markenzeichen des Wirtschaftsingenieurwesens und haben den Studiengang international zu einem Erfolgsmodell gemacht. Die Jury legt bei der Bewertung der eingereichten Arbeiten daher besonderen Wert auf den wissenschaftlicher Anspruch, den Innovationsgehalt und die interdisziplinäre Ausrichtung.



Der Graduation Award wird in zwei Kategorien vergeben. Der Preis für die Bachelor-Thesis ist mit 500 Euro dotiert, der Preis für die Master-Thesis mit 1000 Euro. Außerdem erhält jeder Gewinner eine zweijährige Mitgliedschaft im VWI e.V., ein Ticket für den Deutschen Wirtschaftsingenieurtag (DeWIT) sowie eine Urkunde über die Auszeichnung.



Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018



Bewerberinnen und Bewerber müssen an einer deutschen Hochschule das Fach Wirtschaftsingenieurwesen oder einen vergleichbaren Studiengang abgeschlossen haben. Die Bachelor- oder Master-Arbeit muss auf deutsch oder englisch vorliegen und über eine sehr gute Bewertung verfügen, darf allerdings noch nicht anderweitig prämiert worden sein. Für die Bewerbung ist ein einseitiges Abstract erforderlich. Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2018.



Bewerbungen nimmt der VWI unter folgender Adresse entgegen: Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure e.V., Stichwort: Graduation Award, Geschäftsstelle Bremen, Hermann-Köhl-Straße 7, 28199 Bremen. Interessenten finden alle Informationen unter www.vwi.org/graduation-award



Der VWI



Der Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure e.V. (VWI) wurde 1932 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin. Mit dem Ziel, Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsingenieurinnen in interdisziplinären Tätigkeitsfeldern zu fördern, hat sich der VWI als führender Verband des Wirtschaftsingenieurwesens etabliert und zählt mittlerweile über 6000 Mitglieder - Tendenz steigend. www.vwi.org



