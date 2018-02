Liebe Leser,

der kräftige Kursrückgang an der Wall Street und beim DAX hat auch im Chart der Orocobre-Aktie seine Spuren hinterlassen. Es kam zu einem kurzen, kräftigen Kursrückgang, der den Wert der Aktie vorübergehend auf unter vier Euro fallen ließ. Zwar setzte am Mittwoch eine Erholung ein, doch vollkommen aufgeholt ist der Ausrutscher noch nicht und viele Anleger werden sich die Frage stellen, wie sicher ihr Orocobre-Investment in unsicheren Zeiten ist.

Nun, eine absolute Sicherheit ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...