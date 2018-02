Detmold (ots) - Im Januar endete die sechsmonatige Laufzeit des Pop-up-Stores von TAOASIS im Berliner Einkaufszentrum Bikini Berlin. Der Abschied aus der Hauptstadt ist aber nur auf Zeit: Schon im Juli 2018 bezieht die Natur Duft Manufaktur aus Detmold einen festen Store im Bikini Berlin und präsentiert auf noch größerem Raum ihr gesamtes Aromatherapie-Sortiment.



Nach einer kurzen Pause geht das Abenteuer Berlin für das Familienunternehmen aus Ostwestfalen im Sommer 2018 weiter: Das größte BIO- und demeter-zertifizierte Aromatherapie-Sortiment Europas kehrt zurück in die Hauptstadt und zeigt auf 65 Quadratmetern die gesamte Welt der Aromatherapie mit mehr als 1.200 Artikeln aus 100% naturreinen, ätherischen Ölen.



Der Pop-up-Store mit einer begrenzten Mietdauer von einem halben Jahr galt als Testlauf. Ein Testlauf dafür, ob sich die Berliner Kunden für Aromatherapie und Naturdüfte erwärmen könnten und ob sich das Wagnis, den Schritt nach Berlin zu gehen, lohnen würde. Nach einem halben Jahr steht die Antwort fest: Es ist ein klares Ja für den Berliner Standort und für einen festen Store im Bikini Berlin, direkt am Breitscheidplatz, im Herzen der Hauptstadt.



"Die sechs Monate waren für uns etwas ganz Neues und eine richtig spannende Zeit", sagt Govinda Meyer, der das Familienunternehmen zusammen mit seinem Vater Axel Meyer leitet. "Zum ersten Mal standen wir in direktem Kontakt mit unseren Kunden, konnten Lob und Feedback unmittelbar einfangen und die Begeisterung für unsere Düfte miterleben. Genau da wollen wir weitermachen."



OTS: TAOASIS GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127459 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127459.rss2



Pressekontakt: Dorothee Piller Marketing Manager



TAOASIS GmbH Natur Duft Manufaktur Dahlbrede 3 32758 Detmold



Tel.: 05231-45989-30 Fax: 05231-45989-22 dpi@taoasis.de www.taoasis.com