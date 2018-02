Baden-Baden (ots) - Dienstag, 20. Februar 2018 (Woche 8)/09.02.2018



08.50 ARD-Buffet



Erstsendung: 05.02.2018 in Das Erste



Mittwoch, 21. Februar 2018



08.50 ARD-Buffet



Erstsendung: 06.02.2018 in Das Erste



Samstag, 24. Februar 2018



08.45 ARD-Buffet



Erstsendung: 07.02.2018 in Das Erste



Mittwoch, 14. März 2018



20.15 betrifft: Betrogene Liebe



Auf der Spur der Internet-Herzensbrecher



Die Opfer sind Alleinstehende, die sich einsam fühlen. Sie sehnen sich nach Liebe, Zärtlichkeit, Leidenschaft. Die Täter geben vor, Traummänner zu sein. Sie machen sich durch romantische Mails im täglichen Leben ihrer Opfer unverzichtbar - ohne ein einziges Treffen. Ist das Opfer in der Liebesfalle gefangen, bringen sie es mit ausgeklügelten Tricks dazu, Geld zu überweisen. Millionen von Singles suchen im Netz nach Liebe. Noch nie war es so leicht, jemanden kennenzulernen. Und nie war es so gefährlich, dabei einem Betrüger auf den Leim zu gehen. Scamming heißt diese Masche, im Internet durch Betrug an Geld zu kommen. Die Strafverfolgungsbehörden sind weitgehend machtlos. Die Chancen von Polizei und Staatsanwaltschaft, an die Täter heranzukommen, tendieren gegen null. Die Sendung "betrifft" deckt auf, mit welchen Methoden die Internetgigolos ihre Opfer in die Falle locken. Die Opfer erzählen von gebrochenen Herzen und materiellen Verlusten. Der Film versucht, die Betrüger aufzuspüren.



