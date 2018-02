Frankfurt - Gold ist in der aktuellen Marktlage als sicherer Hafen gefragt, so die Analysten der Commerzbank. Es handele bei knapp 1.320 USD je Feinunze, nachdem gestern zwischenzeitlich auf 1.307 USD gefallen sei. Allerdings mache sich das Kaufinteresse bislang nicht in den Gold-ETFs bemerkbar.

Den vollständigen Artikel lesen ...