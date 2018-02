Die Einigung im US-Haushaltsstreit beruhigt die amerikanischen Börsen etwas. Nach dem gestrigen Kursrutsch startet der Dow Jones mehr als ein Prozent höher in den Handel.

Nach den starken Verlusten der vergangenen Tage geht es an der Wall Street zum Wochenausklang wieder nach oben. Der US-Standardwerteindex Dow Jones stieg zur Eröffnung am Freitag um 1,5 Prozent auf 24.209 Punkte. Im Vergleich zur Vorwoche lag er damit aber 5,5 Prozent im Minus - so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...