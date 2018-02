Europas modernste Aloe Vera-Produktionsstätte wurde am 9. Februar 2018 in Ahlen eröffnet. LR Health Beauty entwickelt und produziert seit über 15 Jahren Aloe Vera-Produkte. Mit einer jährlichen Verarbeitung von rund 12.000 Tonnen Aloe Vera-Blättern gehört das international tätige Network-Marketing-Unternehmen zu den größten Herstellern von Aloe Vera-Erzeugnissen weltweit. In knapp einem Jahr Bauzeit wurde das Gebäude am Firmensitz in Ahlen fertiggestellt, wo künftig die LR Aloe Vera-Drinking-Gele produziert werden. Das Investitionsvolumen am Standort beträgt rund zehn Millionen Euro.

"Die Eröffnung ist ein Meilenstein in der LR Geschichte. Die Aloe Vera-Drinking-Gele gehören seit vielen Jahren zu den Bestsellern in unserem Portfolio. Mit der neuen Produktionsanlage stärken wir nicht nur unseren Anspruch Produkte "Made in Germany". Mit dem innovativen Hightech-Maschinenpark und modernster Technologien setzen wir europaweit auch neue Standards in der Herstellung", so Dr. Thomas Stoffmehl, CEO von LR Health Beauty. Allein in die technische Ausstattung hat das Unternehmen 4,5 Millionen Euro investiert. Das Herzstück der Produktion ist ein 6,50 Meter großer Mischer, der die Aloe Vera-Drinking Gele anrührt. Er ist einer von zehn weiteren Maschinen, die individuell für LR gefertigt wurden. Pro Schicht können 20.000 Liter Aloe Vera-Drinking-Gel hergestellt werden.

Auf einer Gesamtfläche von 4.000 Quadratmetern befinden sich neben der Produktion auch Lager und Versand. Ein Highlight des Gebäudes ist ein 40 Meter langer Gang, der parallel zu den Produktionsräumen verläuft. Dieser ist auf einer Seite verglast, so dass Besucher die einzelnen Produktionsschritte live mitverfolgen können von der Mischung über die Abfüllung bis hin zur Verpackung. LR Vertriebspartner können im Rahmen des Besucherprogramms die neue Produktionsstäte exklusiv vom sogenannten Skywalk aus besichtigen. Dort erfahren Sie auch alles Wichtige über das Multitalent Aloe Vera und die Verarbeitung der Pflanze.

Unter dem Motto "More quality for your life." produziert und vermarktet die LR Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im westfälischen Ahlen verschiedene Schönheits- und Gesundheitsprodukte in 28 Ländern. Dazu zählen pflegende und dekorative Kosmetikartikel, Nahrungsergänzungsmittel und Parfums. Im Duftsegment arbeitet das 1985 gegründete Unternehmen mit Prominenten wie Guido Maria Kretschmer, Karolina Kurkova und Bruce Willis zusammen. LR ist mit 1.200 Mitarbeitern sowie tausenden registrierten Vertriebspartnern und Kunden eines der führenden Direktvertriebsunternehmen in Europa. Die starke Marktposition von LR basiert vor allem auf der qualitativ hochwertigen Produktpalette und dem attraktiven, in der Branche beispielhaften Vergütungs- und Weiterbildungskonzept für die Vertriebspartner. Mit dem LR Global Kids Fund e.V. unterstützt LR zudem bedürftige Kinder und ihre Familien in den verschiedensten Ländern der Welt schnell und unbürokratisch in Kooperation mit etablierten Institutionen vor Ort.

