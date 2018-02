New York - Das Auf und Ab an den US-Börsen geht weiter. Nach dem massiven Kursrutsch am Vortag ist es am Freitag an der Wall Street wieder nach oben gegangen. Der Dow Jones Industrial legte im frühen Geschäft um 1,15 Prozent auf 24 135,19 Punkte zu. Im Wochenverlauf bewegt er sich damit auf einen Verlust von 5,4 Prozent zu. Bereits in der Woche zuvor hatte er über 4 Prozent eingebüsst.

Zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...