Einfach, schnell, direkt, immer auf den Punkt - das ist der Börsenpunk. Jochen Kauper analysiert, kritisiert, polarisiert. Der Börsenpunk setzt auf die Aktien, die jetzt wichtig sind. Heute geht es um den Crash an der Wall Street und am deutschen Aktienmarkt. Der Börsenpunk erklärt, wie Anleger mit solchen Krisensituationen am besten umgehen. Gerade dann ergeben sich nämlich spannende Chancen. Unter anderem blickt der Börsenpunk auf Aktien aus dem Bereich Sicherheit. Die Hot Stocks der Woche kommen aber aus einem anderen Sektor. Es geht um Stabilus und u-blox.Verfolgen Sie den Börsenpunk auch auf unserem YouTube-Kanal. Dort können Sie die Sendung kommentieren und mit anderen Zuschauern diskutieren. Außerdem finden Sie uns bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk/