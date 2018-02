Lieber Leser,

die Norsk Hydro Aktie scheint ein charttechnisches Top ausgebildet zu haben. Es wurde zunächst nach Erreichen eines markanten Hochs bei 6,8 Euro je Aktie (Frankfurt) ein tieferes Hoch ausgebildet. In dieser Woche eröffnete die Aktie mit einem Down-Gap und unterschritt damit bereits die untere Trendlinie des sekundären Aufwärts-Trends. Charttechnisch betrachtet wurde damit ein Verkaufssignal generiert. Das Unternehmen wird die Ergebnisse per viertes Quartal und Jahr 2017 in ... (David Iusow)

