Sein Coming-Out schockierte Indiens Fürstenfamilie. Jetzt bricht Prinz Manvendra ein neues Tabu: Er öffnet seinen Palast für Schwule und Lesben.

Vom Zentrum des indischen Gesellschaftsleben zum Ausgestoßenen - wie schnell das gehen kann, hat Manvendra Singh Gohil eindrucksvoll zu spüren bekommen. Der 52-jährige Prinz ist Teil der Fürstenfamilie von Gujarat, dem Heimatstaat von Premierminister Narendra Modi. Ein Zeitungsinterview brachte den Adeligen ins soziale Abseits: Prinz Manvendra hatte sich als schwul geoutet - ein Tabu auf dem Subkontinent, wo gleichgeschlechtlicher Sex immer noch unter Strafe steht. Konservative riefen zum Protest gegen ihn auf, seine Mutter sagte sich mit einer Zeitungsanzeige von ihm los: "Manvendra ist an Aktivitäten beteiligt, die gesellschaftlich nicht akzeptabel sind", hieß es in ihrem Text, der öffentlich die Enterbung des Prinzen verkündete.

Etwas mehr als zehn Jahre sind seitdem vergangen, Manvendras Beziehung zu seiner Mutter hat sich seither nicht gebessert. Immerhin einen Palast konnte er erstreiten: das sechs Hektar große Anwesen Hanumanteshwar in der Nähe der indischen Westküste. Hier plant er nun den nächsten Tabubruch: Er will den Palast für Schwule und Lesben öffnen. Ausgerechnet in dem historischen Gebäude, das einmal Lebensmittelpunkt des konservativen Establishments war, sollen Menschen eine neue Heimat finden, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verstoßen wurden.

Prinz Manvendra, der als einziges offen schwul lebendes Mitglied einer indischen Adelsfamilie auf dem Subkontinent zum Prominenten wurde, will mit dem Projekt ein Zeichen setzen, das sich auch an die indische Wirtschaft richtet: "Schwule und Lesben werden ...

