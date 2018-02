Unterföhring (ots) -



- Die EHF-Champions-League-Partie SG Flensburg Handewitt - KS Kielce am Sonntagabend um 18.45 Uhr live auf Sky Sport UHD



- Die von der EHF Marketing GmbH produzierte Begegnung ist zugleich das erste Spiel der Velux EHF Champions League, das in Ultra HD übertragen wird



- Neben der Übertragung Sky Sport UHD berichtet Sky wie gewohnt auch auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport 1 live



Die Velux EHF Champions League meldet sich bei Sky aus der Winterpause zurück. Zum Auftakt des neuen Jahres in der Königsklasse des Handballs dürfen sich Handballfans bei Sky auf ein besonderes Highlight freuen. Erstmals in Deutschland überträgt Sky am Sonntagabend ein Handball-Spiel in Ultra HD. Die Partie der SG Flensburg-Handewitt gegen KS Kielce ist zugleich das erste Spiel im Rahmen eines europäischen Wettbewerbs überhaupt, das in Ultra HD übertragen wird.



Durchgeführt wird die UHD-Produktion in der Flens-Arena von der EHF Marketing GmbH, ausgestrahlt wird die Begegnung ab 18.45 Uhr auf Sky Sport UHD.



Nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch auf der Platte dürfen sich Sky Zuschauer auf das beste Handball-Erlebnis freuen. Mit einem Sieg gegen den polnischen Serienmeister und Champions-League-Sieger von 2016 KS Kielce würden die Flensburger an Tabellenführer Paris Saint-Germain dran bleiben. Neben der Übertragung auf Sky Sport UHD berichtet Sky wie gewohnt auch auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport 1 live und exklusiv aus Flensburg.



Ab 18.45 Uhr stimmen Moderator Jens Westen und Sky Experte Martin Schwalb die Zuschauer auf die Partie ein. Kommentiert wird die Begegnung von Karsten Petrzika, dem Sky Experte Pascal Hens als Co-Kommentator zu Seite steht.



Unmittelbar vor dem Spiel in Flensburg überträgt Sky am Sonntag die Begegnung der Rhein-Neckar-Löwen gegen Pick Szeged. Dennis Baier und Sky Experte Heiner Brand begrüßen die Zuschauer um 16.45 Uhr in der Halle. Florian Schmidt-Sommerfeld und Henning Fritz kommentieren das Spiel des deutschen Meisters, das ausschließlich auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport 1 verfügbar ist.



Über Ultra HD bei Sky



Sky Deutschland startete am 14. Oktober 2016 sein Ultra-HD-Angebot in Deutschland und Österreich und zeigt seither in der Regel eine Begegnung pro Fußball-Bundesliga-Spieltag live auf Sky Sport Bundesliga UHD sowie ausgewählte Spiele der UEFA Champions League auf Sky Sport UHD. Zudem können Sky Abonnenten mit einem gebuchten Sky Cinema Paket ausgewählte Filme in Ultra-HD-Qualität über Sky On Demand abrufen. Mit gestochen scharfer Bildqualität bringt Sky den Zuseher dabei noch näher ans Geschehen - mit vierfach höherer Auflösung als bei HD.



Sky UHD ist aktuell über Satellit, über das IPTV-Angebot der Deutschen Telekom und fast im kompletten Kabelnetz verfügbar, seit dem 30. Januar 2018 auch in den Kabelnetzen von Vodafone und Unitymedia. Sky Kunden haben mit einem Premium-HD-Abonnement entsprechend demgebuchten Programmpaket auch Zugang zum Ultra-HD-Angebot von Sky. Um die UHD-Sender zu entschlüsseln, benötigen die Abonnenten einen Sky+ Pro Receiver von Sky. Von der hohen Auflösung profitieren auch Besitzer von Full-HD-Fernsehern. Die 4K-Übertragungen wirken auch auf Full HD herunterskaliert immer noch deutlich schärfer als native Full-HD-Sendungen.



Ausführliche Informationen zu Ultra HD und den Empfangsvoraussetzungen sind unter sky.de/uhd abrufbar.



