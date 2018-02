DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach seiner scharfen Kritik an Noch-SPD-Parteichef Martin Schulz verlässt "Handelsblatt"-Herausgeber Gabor Steingart die Wirtschaftszeitung. Handelsblatt-Verleger Dieter von Holtzbrinck hat sich mit dem 55-Jährigen darauf verständigt, die "berufliche Partnerschaft" zu beenden, teilte die DvH Medien GmbH am Freitag in Stuttgart mit. Von Holtzbrinck ist Haupteigner der Handelsblatt Media Group. Zuvor hatte bereits der "Spiegel" über den möglichen Abgang des Herausgebers berichtet.

In seinem täglichen und meinungsstarken Newsletter "Morning Briefing" hatte Steingart am Mittwochmorgen die Personalpolitik an der Spitze der SPD missbilligt.

In einer Mitteilung spricht die Dvh Medien GmbH von "Differenzen in wesentlichen gesellschaftsrechtlichen Fragen" und einer "unterschiedlichen Beurteilung journalistischer Standards" in einem Einzelfall. Eine "andere Form der Zusammenarbeit" schließen Steingart und die DvH Medien nicht aus.

Holtzbrinck hatte den damaligen Chefredakteur Steingart 2013 unter anderem zum Miteigner der Handelsblatt-Gruppe gemacht, die zur Dieter von Holtzbrinck Medien GmbH gehört. Vor allem bei der Gestaltung des "Handelsblatts" und seiner zunehmend digitalen Ausrichtung hatte der gebürtige Berliner bis zuletzt große Freiheit erhalten./mov/DP/he

