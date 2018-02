Krefeld-Uerdingen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Romantik besteht nicht immer nur aus roten Rosen und Dinner bei Kerzenschein: Private SPA als reizendes Valentinstags-Geschenk für den Partner.



Der Valentinstag steht vor der Tür - der Tag der sich Liebenden und der hoffnungslosen Romantiker. Doch wie verbringt man diesen am besten mit dem Menschen, den man über alles liebt? Ein klassisches Date im Restaurant? Ein Strauß roter Rosen als Zeichen der Liebe? Oder mal etwas ganz Ausgefallenes? Der aktuelle Trend des Kurzurlaubes in einer Romantik Suite mit privatem SPA-Bereich boomt. Die Nachfrage nach einer kleinen Auszeit mit besonders viel Zweisamkeit wird stetig höher.



Romantik Suiten mit eigenem SPA. Was kann man sich darunter überhaupt vorstellen? Vorzugsweise werden solche Suiten von Paaren angefragt. Sie bieten nämlich die optimale Gelegenheit dafür, die Zweisamkeit vollstens und in aller Ruhe zu genießen. Die Zeit füreinander, die im Alltagsstress oft verloren geht, kann nun nachgeholt werden ganz ohne dabei von irgendwem oder irgendetwas gestört zu werden. Eine Romantik Suite mit SPA-Bereich bietet viele Optionen, um gemeinsam wunderschöne Valentins-Erholtage zu verbringen. Ob mit eigenem Whirlpool, Wasserbett, Kamin oder Sauna zum Ausspannen - die Auswahl der Romantik Suiten mit SPA ist vielfältig.



Um eine Romantik Suite ausfindig zu machen bieten einige Online-Reiseportale Services mit extravaganten Valentinstags-Arrangements für Liebende. Verwoehnwochenende.de (www.verwoehnwochenende.de) präsentiert ein großes Sortiment für Verliebte. Besonders im Bereich der Romantik Suiten mit speziellen Extras ist die Auswahl bemerkenswert (https://www.verwoehnwochenende.de/kurzurlaub/thema/suiten)



OTS: Verwoehnwochenende.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126172 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126172.rss2



Pressekontakt: Verwoehnwochenende.de



Ariane Struck



02065 4 999 116



E-Mail: info@verwoehnwochenende.de