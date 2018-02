NEW YORK/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Nervosität an den Aktienmärkten ist am Freitagnachmittag wieder deutlich gestiegen. Nach einem freundlichen Start an der Wall Street kamen die Kurse im Handelsverlauf wieder ins Rutschen. Eine klare Richtung zeichnet sich momentan nicht ab. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial pendelt vielmehr zwischen Gewinnen und Verlusten von jeweils rund ein Prozent. Zuletzt legte er wieder moderat um 0,20 Prozent auf 23 910,71 Punkte zu.

Seit dem Panikausbruch am Montag und dem neuerlichen Kurseinbruch am Donnerstag sind die Anleger nun sehr vorsichtig geworden. Immerhin hatte lange Zeit weitgehend entspannte Ruhe geherrscht und die US-Indizes waren von Rekord zu Rekord geeilt.

Die Unruhe an den US-Börsen sorgte umgehend auch an den Börsen Europas für deutliche Abschläge: Der Dax büßte zuletzt 1,20 Prozent auf 12113,37 Punkte ein. Der EuroStoxx 50 sank um 1,55 Prozent auf 3325,10 Punkte./ck/he

ISIN US2605661048 DE0008469008 EU0009658145

