Das japanische Analysehaus Nomura hat die Einstufung für T-Mobile US nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 US-Dollar belassen. Der konservative und im Vergleich zu den Markterwartungen etwas enttäuschende Geschäftsausblick des Mobilfunkanbieters stehe im Gegensatz zu den guten Geschäftsperspektiven, schrieb Analyst Jeffrey Kvaal in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Tochter der Deutschen Telekom hebe denn auch gewöhnlich die Prognosen im Jahresverlauf immer wieder an./mis/ck Datum der Analyse: 09.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0090 2018-02-09/17:12

ISIN: US8725901040