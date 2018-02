Mainz (ots) - Samstag, 10. Februar 2018, 23.05 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer



Gast im Studio: Rudi Völler, Sportchef Bayer 04 Leverkusen



Fußball-Bundesliga, 22. Spieltag Topspiel: Bayern München - FC Schalke 04



Borussia Dortmund - Hamburger SV Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln Bayer Leverkusen - Hertha BSC Hannover 96 - SC Freiburg RB Leipzig - FC Augsburg (Freitag)



Fußball: Zweite Liga, 22. Spieltag Union Berlin - Düsseldorf MSV Duisburg - Bielefeld Jahn Regensburg - 1. FC Heidenheim



Highlights Olympische Winterspiele



Montag, 12. Februar 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



40 Jahre Ironman - Faszination Extremsport auf Hawaii



Montag, 12. Februar 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Messebesuch mit Sylvie Meis - Moderatorin vertritt die Niederlande Rita Ora im Kino - Rolle in "Fifty Shades of Grey 3"



Montag, 12. Februar 2018, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Sein Testament aufsetzen - So geht es richtig



Nicht selten kommt es nach dem Tod eines Angehörigen zum erbitterten Streit ums Erbe in der Familie. Gibt es kein Testament, greift in der Regel die gesetzliche Erbfolge: Ein Ehepartner erhält die Hälfte des Vermögens, der Rest wird unter den Kindern gleichberechtigt aufgeteilt.



Doch mittlerweile sind Familienstrukturen komplexer und nicht immer eindeutig. Wer sichergehen möchte, dass das Erbe in die richtigen Hände fällt, sollte frühzeitig ein Testament aufsetzen. Doch worauf muss man dabei achten? Braucht man dafür einen Notar? Wo sollte man das Testament hinterlegen?



Weitere Themen: Schweinerei in der Wurst - Schweine in Spaniens Ställen leiden Deutschland lahmt bei Digitalisierung - Lange Leitung gefährdet Wohlstand Krank durch Diesel? - Wie gefährlich sind Abgase?



