Osnabrück (ots) - Ex-Fraktionschef Oppermann: SPD muss zerstörerische Personaldiskussionen sofort beenden



Bundestagsvize ruft die eigene Partei zu Besonnenheit auf - "Nur über Inhalte reden"



Osnabrück. Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) hat seine Partei nach dem Rückzug von Martin Schulz von seinen Außenamts-Plänen zu Besonnenheit aufgerufen. "Ich appelliere an alle, die zerstörerischen Personaldiskussionen sofort zu beenden", sagte der frühere SPD-Fraktionschef der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Er forderte dazu auf, bis zum 3. März nur noch über die inhaltlichen Punkte des Koalitionsvertrages zu reden. "Nur die entscheiden darüber, ob wir in die Regierung gehen oder nicht", mahnte Oppermann. Am 3. März endet das Mitgliedervotum, bei dem die SPD-Basis über die Bildung einer Großen Koalition abstimmt.



