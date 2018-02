Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Seit der Gründung hat die Westchinamesse?(im Folgenden als WCIF bezeichnet? Mongolei, Frankreich und Deutschland als seine Ehrengastländer eingeladen. Mit der Mongolei wurde erstmalig als Ehrengastland geladen. Aus dieser Geschichten können wir die Entwicklung und Veränderungen der Westchinamesse, der Plattform für die Öffnung der westlichen Region in den letzten Jahren, sehen. Und es ist noch zu sehen, wie sich der Westchina mit anderen Ländern der Welt austauscht.



Vom 3. November 2016 bis 14. November 2016 fand in Chengdu die 16. Westchinamesse mit dem Thema " Westchina Chancen für die Welt" statt. Deutschland war dabei als Ehrengastland. Deutscher Vizepremierminister und Bundesminister für Wirtschaft und Energie Gabriel nahm an dem Empfang, der Eröffnungsfeier und dem China Western International Cooperation Forum, dem China-German Economic Forum und anderen Aktivitäten teil.



Die Unternehmen beider Parteien führten das vollständige Andocken und Verhandeln durch das China-Deutschland-Wirtschaftsforum, China-Deutschland-Forum für Intelligente Fertigung - Industrie 4.0, Chinesisch-Deutsches Forum für Energieeffizienz-Technologie und Internationales Emergency Industry Forum, zahlreiche Kooperationsabsichten durch. Chengdu Tianxiang Environmental Company unterzeichnete ein Kapital-Kooperationsprojekt von mehr als 3 Milliarden Yuan mit der deutschen ALBA Group.Deutscher Wirtschaftsausstellungs- und Ausstellungskomitee, Wirtschaftsdepartement NRW und Düsseldorfer Messegesellschaft, Kölner Messegesellschaft und weitere Weltklasse-Messeleiter und Vertreter der heimischen Messewirtschaft führten interaktive Austauschprogramme durch. Deutschland und China haben eine Kooperationsabsicht bei der Einführung von Markenausstellungen und Gemeinschaftsausstellungen erreicht.



Die 16. Westchinamesse in 2016 hat die günstigen Rahmenbedingungen Deutschlands als Gastland voll ausgeschöpft, was die pragmatische Wirtschafts- und Handelskooperation zwischen Sichuan und Deutschland stark gefördert und zu einem wichtigen Höhepunkt der 16. Messe wurde.



In diesem Jahr wird Italien als Ehrengastland in der Westchinamesse 2018. was für eine Geschichte wird passieren? Wir Freuen uns darauf!



OTS: Organizing Committee of Western China International Fair Import and Export Expo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128010 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128010.rss2



Pressekontakt: Luxi Yang +86-28-84546613 yangluxi@wcif.cn