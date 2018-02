ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem erneuten Abschlag hat der schweizerische Aktienmarkt am Freitag eine turbulente Woche beendet. Im Zuge der deutlichen Kursrückgänge an der Wall Street und auch an den Börsen in Asien und Europa im Wochenverlauf hat auch der SMI mächtig Federn lassen müssen. Für den Index ging es um 5,8 Prozent bzw. 539 Punkte nach unten.

Den Handel am Freitag beendete Index mit einem Minus von 0,9 Prozent und schloss bei 8.682 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursverlierer und 1 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 82,11 (zuvor: 70,81) Millionen Aktien.

Viele Marktteilnehmer bezweifeln allerdings, dass damit schon das Schlimmste überstanden ist. Die Volatilität und die Nervosität dürften den Märkten weiter erhalten bleiben, so ein Teilnehmer. Die Sorge vor steigenden Zinsen im Schlepptau einer anziehenden Inflation dürften weiterhin das bestimmende Thema sein. Die Aktienmärkte befürchten, dass die US-Notenbank von Normalisierung auf Inflationsbekämpfung umschalten muss. Kurzfristig dürften daher die Daten zur US-Inflation am Mittwoch zum Dreh- und Angelpunkt für die Börsenentwicklung werden.

Bei den Einzelwerten fiel die Nestle-Aktie um 0,5 Prozent. L'Oreal zeigt sich grundsätzlich bereit, die Beteiligung von Nestle an dem französischen Kosmetikkonzern zu übernehmen. "Wenn Nestle eines Tages verkaufen will, sind wir bereit", sagte Jean-Paul Agon, Chief Executive von L'Oreal. Nestle hält eine Beteiligung von 23 Prozent im Wert von 23 Milliarden Euro an L'Oreal.

Für die ABB-Aktie ging es um 1,6 Prozent abwärts auf 22,70 Franken. Independent Research hat das Kursziel auf 25 von zuvor 27 Franken nach unten genommen. Die Zahlen lagen den Analysten zufolge im Schlussquartal 2017 mindestens im Rahmen der Erwartungen, teilweise aber auch darüber. Positiv habe sich die Abwertung des US-Dollar ausgewirkt, negativ hingegen die Umstrukturierung.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2018 11:44 ET (16:44 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.