Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat nach einem weiteren turbulenten Handelstag mit deutlichen Verlusten geschlossen. Nach einem bereits volatilen Start in die Sitzung, mit allerdings mehrheitlich positiven Notierungen, rutschte der SMI kurz nach Mittag um über 100 Punkte ab. Parallel zu den ebenfalls ohne klare Richtung eröffnenden US-Börsen machte der Leitindex dann am Nachmittag innert kurzer Zeit weitere Sprünge in ähnlicher Grössenordnung.

Die derzeitige Hektik an den Märkten wurde damit zum Wochenschluss noch einmal gut wiedergegeben. Entsprechend notierte auch der als Angstbarometer bekannte Volatilitätsindex VSMI zuletzt bei über 26 Punkten, was gegenüber Ende Januar in etwa einer Verdoppelung entspricht.

Derzeit streiten sich die Experten in Bezug auf die Einschätzung der Lage: Der Einbruch der Aktien sei nur eine längst überfällige Korrektur auf hohem Niveau und die Situation werde sich bald wieder stabilisieren, heisst es auf der einen Seite. Die anziehende Inflation und die steigenden Zinsen dürften die Dividendenpapiere noch länger und heftiger unter Druck setzen, meinen die pessimistischeren Akteure. Einigkeit scheint bis zu einem gewissen Grad immerhin darüber zu herrschen, dass die Volatilität kurzfristig hoch bleiben wird.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,93% tiefer bei 8'682,0 Punkten. Im Wochenvergleich ergab sich damit ein Minus von 5,8%, dies ...

