Dornstetten / Hallwangen (ots) - Am 05. Februar lud ITV eine junge Frau namens Gemma Nuttall ein, um ihre tragische Geschichte mit dem Rest der Welt zu teilen. Bei der 29-jährigen Gemma wurde während der Schwangerschaft mit ihrem ersten Kind eine aggressive Form von Eierstockkrebs diagnostiziert.



Um das ungeborene Kind zu retten, begann Gemma erst nach der Geburt des Kindes mit der Behandlung. Die Chemotherapie zeigte anfangs Erfolg, aber leider erlitt Gemma ein Jahr später einen Rückfall mit Hirnmetastasen - und ihre zuständigen Ärzte teilten ihr mit, dass sie nur noch sechs Monate zu leben hätte.



Aber damit endet die Geschichte nicht. Mit Kate Winslet's Unterstützung besuchte sie die Hallwang-Klinik - eine kleine Privatklinik im Schwarzwald Deutschlands. In dieser Klinik werden hochmoderne diagnostische Verfahren zur Analyse von Tumorgeweben angewendet, und die dortigen Patienten erhalten eine gezielte, kombinierte Krebsimmuntherapie.



Wie im Fernsehen und in der Zeitung zu sehen war, besuchte Gemma gemeinsam mit ihrer Mutter die Hallwang Klinik und begann mit einer Krebsimmuntherapie. 9 Monate später ist sie am Leben, stark, und in vollständiger Remission.



Laut einer Reihe von persönlichen Patientenberichten auf der Facebook-Seite der Hallwang-Klinik bietet die Klinik moderne Behandlungsmöglichkeiten für Krebspatienten in einem fürsorglichen und patientenorientierten Umfeld.



Die Behandlungen basieren auf modernen, gründlichen diagnostischen Verfahren, die die Eigenschaften des Tumors genau analysieren. Aufgrund der vielen positiven Berichte, die von erfolgreich behandelten Patienten veröffentlicht wurden, erhält die Klinik nun Anfragen von Patienten aus der ganzen Welt, die den Wunsch äußern, in dieser kleinen deutschen Stadt behandelt zu werden.



Um das Video zu sehen, klicken Sie bitte https://www.youtube.com/watch?v=1gyYMcPG7V8&t=163s oder lesen Sie die Geschichte auf https://www.vox.de/cms/kate-winslet-und-leonardo-di-ca prio-helfen-krebskranker-mutter-gemma-nuttall-4142036.html



Weitere Details zur Hallwang Clinic



Die Hallwang Clinic ist eine private medizinische Klinik, die sich auf individuelle Behandlungsstrategien, vor allem in der Krebsmedizin, spezialisiert hat. Ein besonderer Schwerpunkt stellt die Immuntherapie dar. Behandlungskonzepte basieren auf einer umfangreichen und modernen Diagnostik.



Um mehr über die Hallwang Clinic zu erfahren, können sich Interessierte direkt an die Klinik selbst wenden, im Internet die Hallwang Clinic Homepage besuchen http://www.hallwang-clinic.com/de/, oder auf Facebook und Twitter der Klinik folgen.



Auf der Hallwang Privatklinik-Facebookseite findet man auch Erfahrungsberichte von Patienten und Neuigkeiten aus der Forschung.



