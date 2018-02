DAX: Es geht auf und ab

Heute waren starke Nerven gefragt. Der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) erlebte eine regelrechte Achterbahnfahrt. Im schwachen Gesamtmarkt konnten am Ende aber zumindest Infineon-Bullen einen kleinen Erfolg verbuchen.

Das war heute los. In der Spitze rutschte das wichtigste deutsche Börsenbarometer rund 2,1 Prozent in die Tiefe, konnte dabei jedoch die 12.000-Punkte-Marke ganz knapp verteidigen. Die Verluste wurden bis zum Handelsschluss aber zumindest teilweise wieder wettgemacht. Dafür hatte auch der positive Handelsverlauf an den US-Börsen am Vormittag gesorgt, nachdem die Kurse an der Wall Street am Donnerstag noch deutlich zurückgegangen waren. Für kurze Zeit notierte der DAX sogar leicht im Plus. Allerdings sprechen die starken Kursausschläge nicht gerade dafür, dass sich die Aufregung an der Börse nun schnell legen wird.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX erlebte heute insbesondere die Infineon-Aktie (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004) einen guten Tag. Die Aktie des Halbleiterkonzerns legte zeitweise bis zu 3,5 Prozent an Wert zu. Infineon profitierte dabei von einem positiven Analystenkommentar und guten chinesischen Autoabsatzzahlen. Schließlich war es zuletzt die starke Nachfrage aus der Automobilindustrie, die die Geschäfte bei Infineon ordentlich ankurbelte.

