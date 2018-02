In einer neuen Großen Koalition würde die CDU das Finanzressort an die SPD abtreten. Dafür hagelte es Kritik, doch der CDU-Bundesvize verteidigt den Entschluss.

Angesichts zunehmender parteiinterner Kritik hat CDU-Bundesvize Volker Bouffier die Abgabe des Schlüsselressorts Finanzen an die SPD in einer neuen großen Koalition verteidigt. "Es war keineswegs so, dass die CDU leichtfertig hier etwas aufgegeben hätte", heißt es in einem Schreiben des hessischen Ministerpräsidenten an die Mitglieder seiner Partei. Es wurde am Freitag auf der Homepage der hessischen CDU veröffentlicht. Zuerst hatte die "Rheinische Post" darüber berichtet.

Bouffier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...