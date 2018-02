Das Studio wird sein Debütspiel am 16. Februar im Nintendo eShop veröffentlichen.

Forge Reply, das Entwicklungsstudio für Videospiele innerhalb der Reply Gruppe, freut sich den Start seines Debütprojekts Joe Dever's Lone Wolf bekannt zu geben. Die Lancierung von Joe Dever's Lone Wolf in digitaler Form für Nintendo Switch steht kurz bevor. Die Konsole hat dank ihrer vielseitigen und flexiblen User Experience seit ihrer Markteinführung 2017 in der Gaming-Industrie bereits Spuren hinterlassen. Nintendo Switch ist die neueste Hardware, mit der Forge Reply arbeitet, und steht in Einklang mit der Identität des innovationsorientierten Studios.

"Wir freuen uns, mit der Nintendo Switch eine neue Plattform für Joe Dever's Lone Wolf anzubieten", so Filippo Rizzante, CTO von Reply. "Auch jetzt, Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung, wird unser Spiel von neuen Gamern entdeckt. Die Nintendo Switch passt perfekt zu der einzigartigen Erfahrung, die unser Team geschaffen hat, und ist für uns eine fantastische Gelegenheit, eine größere Community anzusprechen."

Joe Dever's Lone Wolf hat sich mit seiner Mischung aus nichtlinearem Handlungsstrang, weitreichender Charakterindividualisierung und einem spannenden Kampfsystem in den letzten Jahren als Klassiker in der Indie-Rollenspiel-Szene etabliert.

Hier den Trailer ansehen: https://youtu.be/QV2J3-SlDaI

Joe Dever's Lone Wolf ist ab dem 16. Februar 2018 für Nintendo Switch erhältlich und wird von Forge Reply veröffentlicht.

FORGE REPLY

Forge Reply ist ein Unternehmen der Reply-Gruppe, das sich auf die Entwicklung von Spielen für Mobilgeräte, Smartphones, Tablets sowohl für den Verbraucher- als auch Enterprise-Markt spezialisiert hat. Forge Reply widmet sich der Entwicklung von Titeln/2D- und 3D-Spielen für die wichtigsten Application Stores und unterstützt Unternehmen bei der Einführung von neuen Methoden für Kommunikation und Interaktion, die auf der Logik von Interaktion und Beteiligung basieren, wie sie für das Gaming typisch ist (Problem Solving, Engagement, Teamwork). Durch das Gaming steht den Unternehmen ein neuer Kanal zur Verfügung, um ihre Kunden zu erreichen, neue Produkte zu lancieren, die Wahrnehmung ihrer Marke am Markt zu erneuern und auch um innovative Wege zur Qualifizierung und Ausbildung des Personals zu realisieren. www.forgereply.com

REPLY

Reply [MTA, STAR: REY] ist auf die Entwicklung und Einführung von Lösungen auf Basis neuer Kommunikationskanäle und digitaler Medien spezialisiert. Mit seinem Netzwerk aus hochspezialisierten Unternehmen unterstützt Reply die europäischen Branchenführer aus Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistung, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung effektiv bei Geschäftsmodellen, die auf den neuen Paradigmen, wie Big Data, Cloud-Computing, Digitalen Medien und dem Internet der Dinge basieren. Zu den von Reply angebotenen Services gehören: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

Für Presseanfragen und Anfragen im Zusammenhang mit Review Keys wenden Sie sich bitte an info.forge@reply.it

