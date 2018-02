München (ots) - Moderation: Thomas Baumann



Geplante Themen:



SPD und CDU im innerparteilichen Zwist Der Koalitionsvertrag steht und schon sind SPD und CDU vor allem mit sich selbst beschäftigt. Bei der SPD tobt ein erbitterter Personalstreit und in der CDU gibt es Widerstand, weil die Partei wichtige Ministerien verliert. Die Parteivorsitzende Merkel ist unter Druck. Thomas Kreutzmann über zwei Regierungsparteien auf Schlingerkurs.



Ein neuer Aufbruch, eine neue Dynamik - gilt das auch für die Digitalisierung Deutschlands? Es geht nicht nur um schnelles Internet. Die Digitalisierung umfasst alle Lebensbereiche - Arbeit, Sicherheit und Bildung. Es geht also auch um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Union und SPD schreiben dem Thema eine zentrale Rolle in ihrer Politik zu, doch was steckt hinter den versprochenen Worten im Koalitionsvertrag? Ulla Fiebig spricht mit Internetunternehmern, Einzelhändlern und Bildungsexperten. Dazu ein Gespräch mit Olaf Scholz, SPD, Erster Bürgermeister Hamburg



