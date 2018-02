New Delhi (ots/PRNewswire) -



In Einklang mit seiner langjährigen Sportförderung hat Hero MotoCorp Ltd., der weltweit führende Zweiradhersteller, seine Förderung des Cricketsports ausgeweitet und wird der Titelsponsor des T20 Dreiländerturniers Hero Nidahas Trophy.



Die Serie findet vom 6. bis 18. März in Sri Lanka statt und wird zur Feier der 70-jährigen Unabhängigkeit des Landes veranstaltet.



An dem Turnier nehmen drei starke Teams des Subkontinents teil: Indien, Bangladesh und das Gastgeberland Sri Lanka. Der Pokal "Hero Nidahas Trophy" wird im R Premadasa Stadium in Colombo ausgespielt.



In Anlehnung an einige der bedeutendsten globalen Sportveranstaltungen unterstützt die Hero MotoCorp seit Langem treu verschiedene Sportdisziplinen wie Cricket, Golf, Fußball und Feldhockey.



Die in New Delhi ansässige Hero MotoCorp ist seit über zwei Jahrzehnten mit Cricket verbunden. Das Unternehmen war einer der weltweiten Partner im International Cricket Council. Es ist zurzeit der Titelsponsor der Hero Caribbean Premier League, des führenden T20 Cricketturniers in der Karibik.



Bei einem Gespräch über den Verband sagte Herr Pawan Munjal, Vorstand, MD und CEO der Hero MotoCorp: "Cricket ist auch weiterhin eine der beliebtesten Sportarten in Sri Lanka und wir sind froh darüber, unsere Verbindungen mit Sri Lanka Cricket ausbauen zu können. Hero MotoCorp ist eine junge Marke und wird seit bereits zwei Jahrzehnten mit vielen Sportarten in Verbindung gebracht. Diese Partnerschaft wird die Marke von Hero in Sri Lanka, einem wichtigen globalen Markt für uns, weiter stärken. Ich freue mich auf ein weiteres erfolgreiches und aufregendes Turnier und wünsche allen Mannschaften viel Glück."



Erfreut über die Verbindung sagte Jerome Lee Jayaratne, leitender Geschäftsführer von Sri Lanka Cricket: "Hero ist eine Marke, die sich eine Nische und ein Vermächtnis am Markt geschaffen hat. Wir sind hocherfreut, sie als Titelsponsor zu haben und sehen einer bereichernden Zusammenarbeit für beide Interessenvertreter freudig entgegen."



Hero MotoCorp war einer der Hauptsponsoren der kürzlichen Sri Lanka-Touren der Cricketteams von Australien, Westindien und England. Sri Lanka ist ein Schlüsselmarkt für die Hero MotoCorp und das Unternehmen ist bereits ein aktiver Sponsor des Sports im Land.



