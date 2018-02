Obwohl die US-Vorgaben negativ sind, gibt sich der Dax stabil. Der Index bewegt sich am Vormittag nur leicht unter dem Vortagesschlusskurs.

Die Angst vor dem Ende der Geldschwemme der Notenbanken brockt Europas Aktienmärkten vor dem Wochenende erneut Kursverluste ein. Am Ende eines nervösen Handelstages stand mit 5,3 Prozent der größte Wochenverlust seit dem Crash der China-Börsen vor zwei Jahren. Der als Angstbarometer geltende Volatilitätsindex VStoxx kletterte am Freitag zeitweise auf den höchsten Stand seit dem Brexit-Votum im Juni 2016.

Dank des vorläufigen Endes im US-Haushaltsstreit hielt sich die Wall Street bis Handelsschluss in Europa im Plus, was den Rutsch des deutschen Leitindex Dax unter 12.000 Punkte verhinderte. Zeitweise hatte er nur noch rund drei Punkte über der psychologisch wichtigen Marke gelegen. Der Dax schloss 1,3 Prozent niedriger bei 12.107 Punkten. Der EuroStoxx50 fiel um 1,5 Prozent auf 3325 Zähler. Der Ausblick auf die kommende Woche bleibt ungewiss. "Auf dem Börsenparkett bleibt die Frage aber weiter unbeantwortet, ob es sich bei der aktuellen ...

