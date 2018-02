Berlin (ots) - Schulz wird wohl nicht zum Gegenschlag ausholen. Er ist, anders als Gabriel, kein Mann der Partei. Aber vielleicht wird sich noch von einer ganz anderen Ecke Widerstand melden. Vielleicht sogar endlich auch einer gegen die in der Partei heftig grassierende Flucht in die Ohnmacht. Dem Publikum wird derzeit vorgeführt, dass der Wille zur Ohnmacht - jedenfalls in der SPD - nicht nur deutlich weiter verbreitet ist als der zur Macht, sondern auch erheblich desaströser wirkt, als der es jemals hätte tun können.



