SAN DIEGO (USA), 9. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/) hat neue Daten bekanntgegeben, die die immunkompetenten Modelle der umfangreichen Immuntherapie-Screening-Plattform MuScreen des Unternehmens weiter beschreiben und verbessern. Crown Bioscience ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International (TWSE:6554) und ein global aufgestelltes Unternehmen für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln, das translationale Plattformen zur Förderung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher, kardiovaskulärer und stoffwechselbezogener Krankheiten anbietet.

Immuntherapien werden allein oder in Verbindung mit anderen Arzneimitteln bei der Krebsbehandlung eingesetzt. Hier modulieren sie das Immunsystem, damit dieses natürliche antitumorale Immunantworten auslöst. Um Reaktionsprofile zu verstehen, geeignete Patientenpopulationen zu identifizieren bzw. Möglichkeiten der Kombinationstherapie zur Verbesserung des Wirkungsgrads von Immuntherapiepräparaten zu erkennen, benötigen Wissenschaftler gut beschriebene und zuverlässige vorklinische Werkzeuge mit voll funktionsfähigen Immunsystemen. Mit MuScreen, einer umfangreichen, abgestuften Screening-Plattform, die zur Verbesserung der Untersuchungen immunonkologischer Wirkstoffe ein Panel häufig benutzter syngener Tumormodelle abfragt, wird CrownBio diesen Anforderungen gerecht.

Die syngenen Modelle von CrownBio sind durch immungenomische (sequenzierte) Daten, Rückmeldung bezüglich Wirkstoffen in Standardtherapien (einschließlich Kontrollpunkthemmer als Benchmark) sowie Immunphenotypanalysen (FACS) gekennzeichnet. MuScreen untersucht eine Auswahl dieser ausführlich beschriebenen Modelle und bezieht gemeinsame Vehikel und häufige Gruppen im Hochdurchsatzformat ein, um rasch und kosteneffektiv zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. Die Daten aus MuScreen werden eingesetzt, um schnell die modellspezifische Wirksamkeit zu quantifizieren, die Resistenz zu messen, pharmakodynamische Wirkungen zu erfassen und einzigartige Kombinationsstrategien für die Entscheidungsfindung in der Entwicklung der Immuntherapie zu identifizieren.

"CrownBio ist führend bei der Bereitstellung innovativer Lösungen für die Entdeckung und Entwicklung von Immuntherapien", so Dr. Henry Li, Senior Vice President of Scientific Research and Innovation bei CrownBio. "Wir arbeiten nach wie vor an der weiteren Expansion und Beschreibung von Modellen innerhalb der einzigartigen MuScreen-Plattform, um unseren Kunden bei der Umsetzung ihrer neuen immunonkologischen Entwicklungsprogramme effektiver zu unterstützen."

Weitere Informationen über MuScreen, die umfangreiche Immuntherapie-Screening-Plattform von CrownBio, sind erhältlich unter www.crownbio.com/oncology/immuno-oncology/muscreen (http://www.crownbio.com/oncology/immuno-oncology/muscreen)

Über Crown Bioscience Inc.

CrownBio (http://www.crownbio.com/) ist ein ein global aufgestelltes Unternehmen, das Lösungen für die Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln in Form translationaler Plattformen zur Förderung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher, kardiovaskulärer und stoffwecheselbezogener Krankheiten anbietet. Das Unternehmen hat ein umfangreiches Portfolio relevanter Modelle und verlässlicher Werkzeuge, die seine Kunden dabei unterstützen, hervorragende klinische Kandidaten hervorzubringen.

Medienanfragen:

Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc.

marketing@crownbio.com (mailto:marketing@crownbio.com)

