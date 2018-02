Elf Paare geben sich am 14. Februar auf dem legendären Wahrzeichen das Ja-Wort



New York (ots/PRNewswire) - Das Empire State Building (ESB) gab heute die Namen der elf glücklichen Paare bekannt, die den von Kleinfeld Bridal ausgerichteten Hochzeitswettbewerb zum Valentinstag gewonnen haben.



Seit seiner Eröffnung im Jahr 1931 ist das weltweit bekannte Observatory des ESB Kulisse von unzähligen Filmromanzen gewesen und für Paare ein perfekter Ort, um sich das Ja-Wort zu geben. Der Valentinstag ist der einzige Tag im Jahr, an dem ausgewählte Paare die einmalige Chance erhalten, auf dem romantischsten Gebäude der Welt zu heiraten. Am 14. Februar dieses Jahres verwirklichen elf Paare ihre Hochzeitsträume am 24. Jahrestag dieser besonderen Tradition zum Valentinstag.



ESB hält die privaten Hochzeitszeremonien auf dem legendären Observatory auf der 86. Etage in der folgenden Reihenfolge ab:



- 8:15 Uhr - Taryn Baum und Jarred Traub (Queens, New York) - Die New Yorker Taryn und Jarred verlobten sich im Palast von Versailles in Frankreich. Sowohl Taryn als auch Jarred sind in New York geboren und aufgewachsen, und daher hält Taryn Jarreds Lieblingsplatz in New York City, das Empire State Building, für den besten Ort zum Heiraten. Sie nahm heimlich am Wettbewerb teil und überraschte ihren Verlobten mit der erstaunlichen Nachricht. Nun freut sich das Paar darauf, sich in seinem Heimatort auf dem weltberühmten Observatory auf der 86. Etage vor Verwandten und Freunden das Ja-Wort zu geben. - 8:30 Uhr - Alyx Paul und Jonathan Nazon (Bensalem, Pennsylvania) - Alyx und Jonathan kennen sich schon aus der Schule und sind das typische Beispiel für den Ausdruck "Gegensätze ziehen sich an": Alyx war an den Naturwissenschaften interessiert, Jonathan war Sportler. Sie sind schon seit über sieben Jahren zusammen, einschließlich einer Fernbeziehung als Alyx ihren Traum eines Medizinstudiums verwirklichte. Jonathan machte Alyx auf dem Observatory des Empire State Buildings seinen Heiratsantrag, als sie zu einem ihrer seltenen Besuche zu Hause war. Sie sind begeistert, dass sie sich genau am gleichen Ort das Eheversprechen geben dürfen. - 8:45 Uhr - Alixandra und Brett Epps (Charlotte, North Carolina) - Brett und Alixandras erste Verabredung war an dem Tag, als Brett die ersten Symptome einer seltenen Nierenerkrankung bemerkte, die als FSGS diagnostiziert wurde. Die Hindernisse, die Brett überwinden musste, als klar wurde, dass Brett eine Nierentransplantation benötigte, vertieften ihre Beziehung weiter: Alixandra ließ sich testen und stellte sich als perfekte Spenderin heraus. Am Morgen der Operation machte Brett seinen Heiratsantrag. Das Paar ist hocherfreut, sein Eheversprechen, sich in Gesundheit und Krankheit die Treue zu halten, auf dem Empire State Building erneuern zu dürfen. - 9:00 Uhr - An Wang und Wei Cui (Peking, China und New York, NY) - An Wang und Wei Cui sind zwar schon seit zehn Jahren zusammen, konnten sich aber in den letzten vier Jahren nur jeweils einmal im Jahr besuchen, da Wei in New York wohnt und An in Peking. Vor zwei Jahren besuchten sie im Winter zusammen das weltberühmte Empire State Building und waren begeistert von der atemberaubenden Aussicht auf der offenen Plattform. Das Paar ist überglücklich, diese fantastische Aussicht an seinem Hochzeitstag erneut genießen zu dürfen. - 9:15 Uhr - Patricia und Kevin Byrnes (Yorktown Heights, New York) - Kevin und Patricia heirateten im Jahr 1998 auf dem Empire State Building, als sie beide Sergeants bei der Polizei von New York waren. Nach zwanzig Jahren, drei Kindern und einem erfolgreichen Kampf gegen Brustkrebs kommen sie zurück, um ihr Eheversprechen zu erneuern. - 9:30 Uhr - Arika und Justin Wilson (Virginia Beach, Virginia) - Arika und Justin gaben sich einen wahrhaftigen Vertrauensvorschuss, als Arika nach sechs Wochen Kontakt per E-Mail und Telefon ins Flugzeug stieg, um Justin persönlich zu treffen und dann direkt vom Flughafen zum Friedensrichter zu fahren und sich trauen zu lassen. Der 15. Februar 2018 ist ihr zehnter Hochzeitstag und das Paar ist hocherfreut, sein Ehe- und Treueversprechen auf dem legendären Empire State Building erneuern zu dürfen. - 9:45 Uhr - Savina Vavlas und Joshua Ortiz (Whitestone, New York) - Savina Vavlas träumte schon als Kind davon, in New York zu leben. Inzwischen hat sie nicht nur diesen Traum verwirklicht, sondern auch ihren Traummann und Verlobten Joshua gefunden. Der nächste Punkt auf ihrer Wunschliste ist die Hochzeit auf dem Empire State Building. Joshua und Savina sind überglücklich, dass sie einen weiteren Punkt auf ihrer Liste abhaken und jetzt ihre Träume gemeinsam als Mann und Frau verwirklichen können. - 10:15 Uhr - Yahira Inoa und Jose Martinez (West Haverstraw, New York) - Die wahre Liebe begann für Yahira und Jose mit einem Lächeln. Auf einer Online-Partnervermittlung fühlten sich beide sofort vom Bild des anderen angezogen. Fast auf den Tag genau ein Jahr später verlobten sie sich auf dem weltberühmten Observatory auf der 86. Etage. Dieses Jahr kommen Yahira und Jose zum Valentinstag wieder, um sich auf dem romantischsten Gebäude der Welt das Ja-Wort zu geben. - 10:30 Uhr - Michelle Davis und Loc Vu (Greendale, Wisconsin) - Gut Ding braucht Weile, und Locs und Michelles Liebe ist in den vierundzwanzig Jahren, die sie zusammen sind, weiter gewachsen. Jetzt ist das Paar hocherfreut, zusammen mit Sohn Connor sein Ehe- und Liebesversprechen auf dem legendären Empire State Building erneuern zu dürfen. - 10:45 Uhr - Maria Yvette Nario und Julian Paulino (Los Angeles, Kalifornien) - Maria Yvette und Julian kommen aus verschiedenen Bundesstaaten, Hintergründen und Kulturen und haben sich in der vielfältigsten Stadt der Welt kennengelernt - New York, wo sie sich ihr Leben perfekt eingerichtet hatten. Inzwischen wohnen Maria Yvette und Julian zwar in Los Angeles, wollten jedoch unbedingt auf dem legendären Wahrzeichen der Stadt heiraten, in der sie sich ineinander verliebt hatten. - 11:00 Uhr - Laurie und Rich Trezza (Randolph, New Jersey) - Als ihr Vater Räume im Empire State Building mietete, hatte Laurie Zugang zum Gebäude, auf den jeder New Yorker neidisch sein konnte. Seitdem spielt das Gebäude eine wichtige Rolle in ihrem Leben. So verlangte sie, dass ihre Hochzeit mit der Liebe ihres Lebens, Rich, an einem Ort mit Blick auf das Empire State Building stattfand. Zwanzig Jahre später bekommen Rich und Laurie die Gelegenheit, ihr Eheversprechen auf dem Gebäude zu erneuern, das für sie die Welt bedeutet.



Kleinfeld Bridal, ein führendes Brautmodehaus, ist der Sponsor und Gastgeber der Hochzeitsveranstaltung zum Valentingstag 2018 auf dem Empire State Building. Jede Braut erhält kostenlos ein Brautkleid ihrer Wahl vom berühmten Kleinfeld Bridal Flagshipstore in New York City.



Außerdem bekommen alle Paare aus den USA eine Nacht im Hotel Grand Hyatt New York, ein exklusives kleines Frühstück mit Prosecco im STATE Grill and Bar des Empire State Building, ein Brautbouquet und Ansteckblumen von 1-800-Flowers.com® sowie eine Gratis-Namensänderung von HitchSwitch. Zusätzlich gewinnt ein glückliches Paar eine Hochzeitsreise im all-inclusive Royalton Luxury Resort.



An Wang, die Braut aus China, erhielt außerdem ein Rückflugticket von Air China von Peking nach New York, um ihren Lebensgefährten auf dem weltberühmten Gebäude heiraten zu können.



Ausführliche Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter www.facebook.com/empirestatebuilding . Details zu Kleinfeld Bridal, 1-800-Flowers.com, Grand Hyatt New York, Royalton Luxury Resorts, HitchSwitch und STATE Grill & Bar finden Sie unter https://www.kleinfeldbridal.com/ , https://www.1800flowers.com/ , http://newyork.grand.hyatt.com/ , http://www.royaltonresorts.com/ , http://www.hitchswitch.com und www.stategrillesb.com .



Über das Empire State Building



Das Empire State Building, das sich im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc. befindet, erhebt sich 1.454 Fuß (vom Fundament bis zur Antenne) über Midtown Manhattan und ist das "berühmteste Gebäude der Welt". Durch Neuinvestitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Einrichtungen konnte das Empire State Building erstklassige Mieter aus aller Welt anziehen, die in einer Vielzahl verschiedener Branchen rund um die Welt tätig sind. Die robuste Sendetechnik des Wolkenkratzers unterstützt alle großen Fernseh- und UKW-Radiosender im Großraum New York. In einer Umfrage des American Institute of Architects wurde das Empire State Building zum Lieblingsgebäude Amerikas gekürt, und die Aussichtsplattform Empire State Building Observatory zählt zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Welt und gilt als die größte Touristenattraktion in der Region. Weitere Informationen über das Empire State Building finden Sie unter www.e mpirestatebuilding.com , www.facebook.com/empirestatebuilding , @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg , www.youtube.com/esbnyc or www.pinterest.com/empirestatebldg/ .



Über den Empire State Realty Trust



Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ein führender Immobilien-Investmentfonds (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Gewerbeimmobilien in Manhattan und im Großraum New York, darunter auch das Empire State Building - das berühmteste Gebäude der Welt. Das Büro- und Einzelhandelsportfolio des Unternehmens mit Firmensitz in New York, New York, umfasste am 30. September 2016 insgesamt 10,1 Millionen Quadratfuß Mietfläche, die sich aus 9,4 Millionen Quadratfuß Mietfläche in 14 Büroimmobilien, davon neun in Manhattan, drei in Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New York, sowie einer Mietfläche von ca. 700.000 Quadratfuß für den Einzelhandel zusammensetzen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/640043/Empire_State_Realty _Trust_Wedding.jpg



Pressekontakt: Alex Chernin 212-736-3100 achernin@empirestaterealtytrust.com oder Stacey-Ann Hosang 212-736-3100 shosang@empirestatrealtytrust.com