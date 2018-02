Neue Höhen für Diligent dank strategischer Beteiligung

Die Diligent Corporation, der führende Anbieter sicherer Lösungen im Bereich der Corporate Governance und der Zusammenarbeit für Mitglieder von Führungsgremien und Managementteams, gab heute einen neuen Umsatzmeilenstein bekannt. Der jährlich wiederkehrende Umsatz (Annual Recurring Revenue, ARR) von Diligent überstieg 200 Millionen US-Dollar, einen Meilenstein, den bislang weniger als 50 SaaS-Unternehmen erreicht haben. Zeitgleich mit dieser Errungenschaft freuen wir uns, einen neuen Eigenkapitalpartner, die Clearlake Capital Group, begrüßen zu dürfen. Im Rahmen dieser Transaktion behält Insight Venture Partners, mit dem unser Unternehmen bereits seit zwei Jahren eine Partnerschaft unterhält, nach wie vor seine Position als Mehrheitsaktionär bei. Diese strategische Beteiligung wird zur Förderung von Diligents Wachstum sowie zur Stärkung seiner Marktführerschaft im Bereich Enterprise Governance Management (EGM) beitragen.

"Die Erzielung eines jährlichen wiederkehrenden Umsatzes in Höhe von 200 Millionen US-Dollar ist auf unseren Kundenfokus zurückzuführen sowie auf unsere Fähigkeit, die am häufigsten eingesetzte Cloud-Lösung bereitzustellen, die auf die zunehmend komplexer werdenden Governance-Anforderungen führender Unternehmen eingeht", sagte Brian Stafford, CEO der Diligent Corporation. "Wir freuen uns, die Clearlake Capital Group als Partner bei unserem beschleunigten Wachstumskurs willkommen heißen zu können. Dieser Meilenstein in der SaaS-Branche ist zum Teil der unermüdlichen Arbeit des Teams von Diligent zu verdanken und ein Beweis für unseren preisgekrönten Kundensupport und unseren hohen Net Promoter Score. Unser Score, d. h. unser Ergebnis, erlaubt uns, mehr in Produktinnovation, Sicherheit und Infrastruktur zu investieren als jedes andere im Bereich Enterprise Governance Management tätige Unternehmen."

Im Jahr 2016 ging Diligent zwecks einer Privatisierung des Unternehmens eine Partnerschaft mit Insight Venture Partners in 2016 und sieht jetzt einer weiteren Partnerschaft mit der Clearlake Capital Group mit Freude entgegen. Dank dieser strategischen Beteiligung kann Diligent die Entwicklung innovativer Governance-Lösungen für seine über 12.000 Unternehmenskunden und 400.000 Nutzer weltweit beschleunigen. Diese Bekanntgabe folgt der gestrigen Ankündigung und Einführung von DiligentGovernance Cloud der einzigen umfassenden EGM-Lösung, die auf dem Markt erhältlich ist.

"Das anhaltende Wachstum von Diligent und sein lösungsorientierter Ansatz zur Erfüllung von Geschäftsanforderungen machen diese Transaktion zu einer idealen Anlage", erklärte Behdad Eghbali, Mitbegründer und Managing Partner bei der Clearlake Capital Group. "Angesichts seiner erheblichen Investitionen in Produkte und Mitarbeiter ist Diligent unserer Meinung nach hervorragend positioniert, seine derzeitige führende Stellung auf dem EGM-Markt weiter auszubauen. Wir freuen uns darauf, Herrn Stafford und sein Team sowie Insight Venture Partners mit unserem O.P.S.-Ansatz zu unterstützen, um den weltweiten Kundenstamm von Diligent weiterhin mit hochwertigen Lösungen zu versorgen. Das jährlich wiederkehrende Umsatzergebnis demonstriert wahre Kundentreue und vermittelt Investoren ein gewaltiges Vertrauen in das Unternehmen."

"Seit dem Beginn unserer Partnerschaft hat Diligent die Innovation und Bereitstellung neuer Produkte, die seine Position auf dem Weltmarkt stärken und die Beziehungen zu seinen Kunden vertiefen, stetig weiterverfolgt", meinte Deven Parekh, Managing Director von Insight Venture Partners. "Die Partnerschaft und Zusammenarbeit mit Herrn Stafford und seinem Team sind ein großen Vergnügen. Diligent stellt ein einzigartiges, erstklassiges und rentables Unternehmen in der SaaS-Branche dar und hat das Potenzial, auf dem Sektor Governance Umsätze in Milliardenhöhe (US-Dollar) zu erzielen."

Diligent verwaltet die Sicherheit in Führungsgremien, Compliance und die Einbindung von Tochtergesellschaften, die zu den größten Bedenken für Governance-Verantwortliche auf der Vorstandsebene, wie den Chefsyndikus oder den IT-Leiter, gehören. Governance Cloud von Diligent ist die einzige integrierte und sichere Enterprise-Governance-Management-Lösung, mit der Unternehmen Governance auf höchstem Niveau erreichen können.

Morgan Stanley Co. LLC Diente der Diligent Corporation und Insight Venture Partners als führender Berater. District Capital Partners stellten der Diligent Corporation transaktionsspezifische Beratungsdienste bereit.

Über Diligent

Diligent ist der führende Anbieter sicherer Lösungen im Bereich der Corporate Governance und der Zusammenarbeit für Mitglieder von Führungsgremien und Führungskräfte. Über 12.000 Kunden in mehr als 90 Ländern und auf allen sieben Kontinenten verlassen sich auf Diligent, um die sichere Übermittlung von Materialien bis hin zu sicherer Kommunikation, integrierter Compliance, Bewertung von Führungsgremien und Entity-Management sicherzustellen. Governance Cloud ist die einzige Lösung, die den sich entwickelnden Governance-Anforderungen führender Organisationen gerecht wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.diligent.com.

Über Insight

Insight Venture Partners ist ein führendes, global agierendes Venture-Capital- und Private-Equity-Unternehmen, das in stark wachsende Technologie und Softwareunternehmen investiert, die in ihrer Branche transformative Veränderungen vorantreiben. Seit seiner Gründung im Jahr 1995 hat Insight mehr als 18 Milliarden US-Dollar beschafft und in mehr als 300 Unternehmen weltweit investiert. Insight hat es sich zur Aufgabe gemacht, visionäre Führungskräfte zu finden, sie finanziell zu fördern und erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten. Insight bietet ihnen praktisches Know-how, wie sie das Wachstum vorantreiben und somit den langfristigen Erfolg ihrer Unternehmen sicherstellen können. Weitere Informationen über Insight und seine Investitionen finden Sie unter www.insightpartners.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @insightpartners.

Über Clearlake

Die Clearlake Capital Group L.P. ist ein im Jahr 2006 gegründetes, privates Investmentunternehmen. Clearlake Capital sucht die Zusammenarbeit mit erstklassigen Führungsteams und stellt Langzeitkapital an dynamische Unternehmen bereit, die von seiner operativen Verbesserungsmethode, O.P.S., profitieren können. Das Unternehmen verfolgt einen sektorspezifischen Ansatz, mit Schwerpunkt auf Software- und technologiefähige Services, die Industrie- und Energiebranche sowie den Verbrauchermarkt. Das von Clearlake verwaltete Vermögen beläuft sich derzeit auf etwa 7 Milliarden US-Dollar und seine führenden Anlageverantwortlichen haben die Leitung über 100 Beteiligungen innegehabt oder daran mitgewirkt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.clearlake.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180209005621/de/

Contacts:

MWWPR

Greg Nyhan, +1 646-215-6884

gnyhan@mww.com