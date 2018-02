Safenwil (ots) - Toyota steigerte 2017 den Verkauf von Fahrzeugen

mit elektrifiziertem Antrieb um 8% auf 1.52 Millionen. Der

Gesamtabsatz seit 1997 von Fahrzeugen mit Hybrid-, Wasserstoff oder

Elektroantrieb beträgt in der Zwischenzeit 11.47 Millionen.



Wenn es um die Führungsrolle bei umweltverträglichen Antrieben

geht, kommt es auf die Menge der weltweit verkauften Fahrzeuge an,

nicht auf die Anzahl der auf Automessen präsentierten

Konzeptfahrzeuge. Die Toyota Motor Corporation hat in dieser Hinsicht

einen wichtigen Meilenstein erreicht: 2017 verkaufte das Unternehmen

weltweit über 1,52 Millionen Fahrzeuge mit einem elektrifizierten

Antrieb, ein Zuwachs von acht Prozent gegenüber dem bisherigen

Rekordjahr 2016. Damit hat Toyota bereits drei Jahre früher als

ursprünglich geplant, eines der Ziele aus dem Umweltplan Toyota

Environmental Challenge 2050 erreicht - die Produktion von mehr als

1,5 Millionen elektrifizierten Fahrzeugen pro Jahr.



Seit der Einführung des ersten Prius im Jahr 1997 steigt das

Gesamtvolumen aller bislang verkauften Hybridfahrzeuge auf 11,47

Millionen Einheiten. Im Vergleich zu konventionell betriebenen

Fahrzeugen konnten dadurch mehr als 85 Millionen Tonnen CO2

eingespart werden.



"Innerhalb von nur 20 Jahren ist der Absatz der Benzin/ E-Motor

Kombination von knapp 500 Einheiten in Japan, auf mehr als 1,5

Millionen Einheiten in über 90 Ländern und Regionen gestiegen", sagt

Shigeki Terashi, Executive Vice President, Toyota Motor Corporation.

"Unsere Kunden attestieren unserem Hybrid damit Qualität,

Langlebigkeit und Zuverlässigkeit."



In der Schweiz steigert Toyota den Absatz der Hybridmodelle

kontinuierlich. 2017 betrug der Hybridanteil bei den verkauften

Toyota Personenwagen 58% und bei Lexus gar 95%. Seit der Einführung

der ersten Generation des Toyota Prius kommen von allen in der

Schweiz abgesetzten Fahrzeugen mit Hybridantrieb zwei Drittel aus dem

Haus Toyota.



