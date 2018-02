Halle (ots) - So amüsant fernstehenden Beobachtern das Gemetzel in der SPD-Spitze erscheinen mag, so ist es doch wahrscheinlich für treue SPD-Wähler, Mitglieder gar, eine zutiefst demoralisierende Erfahrung, wie da ständig unter dem Vorwand, dass natürlich die "persönlichen Ambitionen hinter den Interessen der Partei zurückstehen müssen" (Martin Schulz), die SPD seit vielen, vielen Jahren zugrunde gerichtet wird. Dem politisch interessierten Publikum wird derzeit vorgeführt, dass der Wille zur Ohnmacht nicht nur deutlich weiter verbreitet ist als der zur Macht, sondern auch erheblich desaströser wirkt. Es ist nicht zu fassen, wie eine Partei sich selbst entmachtet.



