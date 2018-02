Juso-Chef Kevin Kühnert startet seine landesweite Kampagne gegen die Große Koalition - und wird immer wieder vom Postengeschacher seiner Partei unterbrochen.

Fünf Kamerateams stürmen auf den roten VW Caddy zu, als die jüngste Hoffnung der Sozialdemokratie sich auf die kopfsteinbepflasterte Straße schwingt. Kevin Kühnert baut sich entspannt vor den Linsen auf, schwarze Jacke, schwarzer Schal, dunkelblaue Adidas-Sneakers. Die Hände lässt der 28-Jährige vergraben in seiner dunkelblauen Jeans, nur die Daumen schauen aus den Taschen heraus.

Eigentlich wollte der Juso-Chef heute in Pirna, östlich von Dresden und nahe Tschechien, Werbung für seine Kampagne gegen die Große Koalition machen, seine "No-GroKo-Tour". Doch in den vergangenen Tagen drehte sich bei der SPD nun mal alles ums Personal. Es ist Freitagmorgen, noch gibt es nur Gerüchte darüber, dass der Parteivorstand Martin Schulz zum Verzicht aufs Außenministeramt drängen will. "Die SPD hat jetzt eine Personaldebatte zum ungünstigsten Zeitpunkt", sagt Kühnert mit ruhiger, aber klarer Stimme. Die Mitglieder sollten beim Votum Anfang März eigentlich über Inhalte abstimmen. Nun werde diese Debatte überlagert. Er appelliere an alle, auch an die Parteispitze, "jetzt mal das eigene Ego zurückzustellen". Die Mitglieder bräuchten nun Freiraum, um den Koalitionsvertrag zu bewerten. Er jedenfalls wolle nicht stundenlang Personaldebatten führen, sondern über Inhalte sprechen.

Und das tut er dann auch in Pirna, ohne Kameras. Als Startpunkt seiner Rallye durch die Republik hat er sich das Internationale Begegnungszentrum ausgesucht, direkt im Zentrum der Altstadt. Seit Mitte 2016 engagieren sich Ehrenamtliche hier für Asylsuchende, geben Deutschkurse für alle, die vom Amt keinen Schein für die Integrationskurse bekommen, oder für Frauen mit Kindern, Betreuung inklusive. An den Wänden hängen Fotos aus Myanmar, Reisfelder, eine bunt gekleidete Frau vor einem Tempel, die Fensterscheiben sind noch mit Weihnachtsmotiven bemalt.

Kühnert, grauer Pulli mit V-Ausschnitt, schwarzes Shirt darunter, hat an einem der Holztische Platz genommen. Er versinkt geradezu in dem kleinen Stuhl, hinter ihm steht eine grüne Tafel. Kühnert sieht jetzt aus wie ein Schüler, der zum Gespräch beim Direktor bestellt wird. Doch der Eindruck täuscht. Er ist gut vorbereitet, stellt viele Fragen, nickt, hört aufmerksam ...

