Digi Communications N.V. gibt bekannt, dass die Klage von einigen US-Bürgern gegen das Unternehmen RCS RDS S.A., RCS Management S.A., DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft und seine Tochtergesellschaft i-TV Digitális Távközlési Zrt von dem US-Gericht abgewiesen wurde.

In Bezug auf die von einigen US-Bürgern gegen das Unternehmen RCS RDS S.A., RCS Management S.A., DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft und seine Tochtergesellschaft i-TV Digitális Távközlési ZrtKlage (die "Beklagten") vor dem US-amerikanischen Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Virginia Alexandria Division (das "US-Gericht") eingereichte Klage, die wir zuvor in unseren regelmäßigen Berichten offengelegt haben, möchte das Unternehmen seine Investoren und den Markt informieren, dass das US-Gericht am 8. Februar 2018 dem Antrag der Beklagten stattgegeben und die Klage aufgrund fehlender Zuständigkeit vollständig abgewiesen hat. Das US-Gericht widersprach darüber hinaus allen zuvor in dem betreffenden Fall getroffenen Anordnungen. Gegen diese Verfügung kann bei dem United States Court of Appeals for the Fourth Circuit innerhalb von 30 Tagen Rechtsmittel eingelegt werden. Das Unternehmen begrüßt die Entscheidung des US-Gerichts und wird sich weiterhin energisch gegen alle derartigen Behauptungen der Kläger zur Wehr setzen, die böswillig vorgetragen werden und jeder Grundlage entbehren, sobald die Klageabweisung rechtskräftig wird.

Details über den aktuellen Bericht entnehmen Sie bitte der offiziellen Website von Digi: www.digi-communications.ro.

Über Digi Communications NV

Digi ist die Mutter-Holdinggesellschaft von RCS RDS, einem führenden Anbieter für Pay-TV und Telekommunikationsdienste in Rumänien und Ungarn. Zudem stellt RCS RDS Mobilfunkdienste als MVNO für rumänische Gemeinschaften in Spanien und Italien bereit.

