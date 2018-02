Düsseldorf (ots) - Der dreimalige Biathlon-Olympiasieger Michael Greis erwartet trotz fehlender Wintersporttradition in Südkorea stimmungsvolle Wettkämpfe in Pyeongchang. "Ich glaube, dass es schöne Spiele werden können. Wir sollten den Südkoreanern eine ehrliche Chance geben. Die Bedingungen hier vor Ort sind sehr gut", sagte der 41-Jährige der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Den deutschen Biathleten traut Greis einiges zu. "Laura Dahlmeier hat sicher die besten Chancen auf eine Medaille", sagte Greis. Auch Denise Herrmann habe nach ihrem furiosen Auftakt in die Saison gute Chancen, ganz vorne mitzumischen. "Mit ihrem läuferischen Potenzial haben die Damen gute Karten. Die Mädels sind bei der Staffel in der Favoritenrolle. Für alle anderen gilt es, sie zu schlagen." Bei den Männern sehe das anders aus. "Es gibt sicher andere Top-Favoriten, aber das Feld ist enorm dicht", sagte Greis. "Unsere Herren-Staffel hat aber das Potenzial, auch in Pyeongchang zuzuschlagen und für eine Überraschung zu sorgen." Greis nahm als Athlet an drei Olympischen Spielen teil. 2012 beendete er seine Karriere und ist in Südkorea als TV-Experte vor Ort.



