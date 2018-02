ABB: Schneller als die große Konkurrenz

Große Industriekonzerne wie General Electric (WKN: 851144 / ISIN: US3696041033) oder Siemens (WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101) haben schmerzhafte Spar- und Restrukturierungsprogramme aufgelegt, um die Probleme in einigen Sparten zu lösen. Der Schweizer Wettbewerber ABB (WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716) ist sogar einen Schritt weiter.

ABB hat das Übergangsjahr 2017 hinter sich gebracht und ist nun bereit, wieder anzugreifen. Das Portfolio und die operativen Abläufe wurden fokussiert und gestärkt. Das Thema Digitalisierung nimmt nun einen wesentlich größeren Platz ein. Verschiedene wichtige Akquisitionen wurden abgeschlossen oder angekündigt, bestimmte Geschäfte veräußert und Änderungen am Geschäftsmodell vorgenommen. Neben einigen Wechseln in der Konzernspitze wurden auch die Kosten deutlich gesenkt. Und da sich die weltweite Konjunktur weiterhin in einer guten Verfassung präsentiert, ist ABB nun auch wieder bereit, das Wachstum anzukurbeln.

